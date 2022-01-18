Политолог Гусев не увидел причин для волнения в отъезде семей дипломатов РФ с Украины

Официального подтверждения отъезда членов семей российских дипломатов с Украины нет, но если сообщения СМИ верны, то это может быть связано с нагнетанием обстановки в стране. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал доктор политических наук Александр Гусев, комментируя публикацию The New York Times.

"Ситуация на самой Украине нагнетается и нагнетается русофобия, поэтому здравомыслящий человек, заботясь о здоровье и безопасности своих семей, принимает такого рода решение. Но никаких официальных подтверждений от российского МИД не было", — отметил Гусев.

По его словам, практика отъезда членов семей дипломатов к родственникам в Москву или другие города является абсолютно нормальной и часто не связана с политикой. Вместе с тем Гусев подчеркнул, что на фоне заявлений западных СМИ о том, что Россия якобы планирует военное вторжение на Украину, ажиотаж вокруг Незалежной растёт. Хотя и глава российского МИД, и сам президент РФ не раз заявляли, что никто ни на кого нападать не собирается.