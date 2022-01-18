Политолог Гусев не увидел причин для волнения в отъезде семей дипломатов РФ с Украины
По его словам, такая практика является абсолютно нормальной и часто не связана с политикой. А вот западным СМИ лучше стоило бы обратить внимание на прибытие в Киев канадских военных для участия в отражении "российской агрессии".
Здание Посольства РФ в Киеве © ТАСС / Ратмиров Андрей
Официального подтверждения отъезда членов семей российских дипломатов с Украины нет, но если сообщения СМИ верны, то это может быть связано с нагнетанием обстановки в стране. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал доктор политических наук Александр Гусев, комментируя публикацию The New York Times.
"Ситуация на самой Украине нагнетается и нагнетается русофобия, поэтому здравомыслящий человек, заботясь о здоровье и безопасности своих семей, принимает такого рода решение. Но никаких официальных подтверждений от российского МИД не было", — отметил Гусев.
По его словам, практика отъезда членов семей дипломатов к родственникам в Москву или другие города является абсолютно нормальной и часто не связана с политикой. Вместе с тем Гусев подчеркнул, что на фоне заявлений западных СМИ о том, что Россия якобы планирует военное вторжение на Украину, ажиотаж вокруг Незалежной растёт. Хотя и глава российского МИД, и сам президент РФ не раз заявляли, что никто ни на кого нападать не собирается.
"NYT лучше бы написала, что группа канадских военных специалистов, включая офицеров разведки и снайперов, прибыла на Украину. Это спецподразделения для отражения "российской агрессии", потому что эти специалисты — не для обучения, а военные, которые выполняют конкретные задачи", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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