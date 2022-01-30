В Москве из-за сильной метели задержали или отменили более 30 авиарейсов
Пользователи уже делятся в социальных сетях фотографиями из залов ожидания столичных аэропортов. Некоторые из них ждут своей посадки уже более семи часов.
В Москве из-за снежной метели отменили и задержали более 30 авиарейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".
В Шереметьево отменили 16 рейсов, ещё четыре были задержаны. В аэропорту Домодедово также задержали четыре самолёта и три отменили. Во Внуково на данный момент задержана посадка на пять авиалайнеров. Пользователи уже делятся в социальных сетях фотографиями из залов ожидания, некоторые из них ждут своей посадки уже более семи часов.
Ранее самолёт из Нижнего Новгорода совершил вынужденную посадку в Москве из-за проблем с шасси. По сведениям экстренных служб, во время полёта в лайнере по неизвестной причине датчики сигнализировали о неисправности.
Комментариев: 0