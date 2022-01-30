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В Москве из-за сильной метели задержали или отменили более 30 авиарейсов

Пользователи уже делятся в социальных сетях фотографиями из залов ожидания столичных аэропортов. Некоторые из них ждут своей посадки уже более семи часов.

30 января, 08:43
<p>© VK / <a href="https://vk.com/svo_airport" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Международный аэропорт Шереметьево </a></p>

© VK / Международный аэропорт Шереметьево

В Москве из-за снежной метели отменили и задержали более 30 авиарейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".

В Шереметьево отменили 16 рейсов, ещё четыре были задержаны. В аэропорту Домодедово также задержали четыре самолёта и три отменили. Во Внуково на данный момент задержана посадка на пять авиалайнеров. Пользователи уже делятся в социальных сетях фотографиями из залов ожидания, некоторые из них ждут своей посадки уже более семи часов.

В Москве до 31 января объявили жёлтый уровень опасности из-за метели

В Москве до 31 января объявили жёлтый уровень опасности из-за метели

Ранее самолёт из Нижнего Новгорода совершил вынужденную посадку в Москве из-за проблем с шасси. По сведениям экстренных служб, во время полёта в лайнере по неизвестной причине датчики сигнализировали о неисправности.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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