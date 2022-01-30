В Москве из-за сильной метели задержали или отменили более 30 авиарейсов

В Шереметьево отменили 16 рейсов, ещё четыре были задержаны. В аэропорту Домодедово также задержали четыре самолёта и три отменили. Во Внуково на данный момент задержана посадка на пять авиалайнеров. Пользователи уже делятся в социальных сетях фотографиями из залов ожидания, некоторые из них ждут своей посадки уже более семи часов.