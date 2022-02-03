Акции Meta рухнули на 22% после публикации отчёта о доходах

Акции Meta, владельца соцсети Facebook, обвалились почти на 22% после публикации квартальной отчётности со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли.

Так, на расширенных торгах через полтора часа после завершения котировки компании на электронной бирже NASDAQ упали на 22,35%. Несмотря на рост выручки на 20%, чистая прибыль в четвёртом квартале 2021 года снизилась на 8% по сравнению с показателями 2020 года, когда компания ещё носила имя Facebook. Организация предупредила инвесторов, что на рост Meta в первом квартале будет влиять большая конкуренция за новых активных пользователей со стороны других социальных сетей.

Прогноз компании на I квартал также оказался слабым: Meta ожидает выручку от 27 до 29 миллиардов долларов, тогда как аналитики ждали продаж на 30,15 миллиарда. При таком исходе за год рост компании составит от 3 до 11%, в то время как рынок рассчитывал на 15%.

Падение акций техногиганта потянуло вниз и других операторов социальных сетей — Pinterest, Snap и Twitter, отметили эксперты CNBC. Акции Snap потеряли 17% на постмаркете, Pinterest упали на 9,4%, Twitter — на 8%.

По мнению Meta, на её доходы повлияло сразу несколько факторов. Среди них — изменения политики конфиденциальности в iOS от Apple, инфляция в США и проблемы с цепочками поставок, а ещё пользователи переходят к менее доходным для компании продуктам, чем основная новостная лента. Например, чаще просматривают видео Reels в Instagram.