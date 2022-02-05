Китаец назвал лучшие блюда русской кухни, которые приведут в восторг любого

Туристам в России обязательно нужно попробовать традиционные блюда местной кухни. Например, щи, уху, окрошку, а также молочные каши, считает пользователь китайского портала WeChat.

По его мнению, питательные супы вроде ухи и щей — это лучшее средство для восстановления сил в стране с холодным и сухим климатом, особенно в зимний период. Эти блюда достойны внимания ещё и потому, что их рецепты передаются в российских семьях из поколения в поколение, считает китаец. Летом иностранцам стоит попробовать традиционную окрошку. На завтрак можно съесть одну из любимых россиянами каш: пшённую, гречневую, манную, ячневую или кукурузную. Нередко хозяйки сдабривают это блюдо приправами или вареньем. Также иностранцам стоит попробовать местный мёд и хлеб, занимающий особое место в русской культуре.

"С древних времён люди встречали уважаемых гостей хлебом и солью, поэтому он является символом русского гостеприимства", — рассказал пользователь.

Он добавил, что в России в середине XVII века зародилась традиция пить чай. Делать это нужно медленно, наслаждаясь вкусом напитка. Иностранцам обязательно стоит попробовать чаи, заваренные на местных травах, считает китаец. Кроме того, он советует туристам попробовать шаурму, которую можно встретить в российских городах "на каждом углу". По его мнению, это блюдо приведёт в восторг любого.