Экс-глава "Нафтогаза" Коболев заявил, что компания может стать банкротом

Украинский "Нафтогаз" вовремя не закупил газ для отопительного сезона, что стало "катастрофической ошибкой", компания становится банкротом, сказал экс-глава предприятия Андрей Коболев в интервью Forbes.ua. По его мнению, именно из-за этого просчёта руководство компании теперь вынуждено просить деньги из госбюджета.

Коболев отметил, что сейчас "Нафтогаз" начал импортировать, несмотря на заверения о том, что газа достаточно. Он считает, что Украине в марте может не хватить топлива. В следующем году зимой компании нужно будет импортировать около восьми миллиардов кубометров газа при стоимости около 500–600 долларов за тысячу кубометров. Как такие счета будут оплачиваться, остаётся под вопросом, считает экс-глава.

"Где они найдут столько денег, чтобы восстановить запасы газа в следующем году? Я даже об этом думать не хочу — страшно. Скорее всего, придётся просить у государства", — сказал он.