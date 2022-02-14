"Газпром" не забронировал на март мощности для транзита газа через Украину и Польшу по газопроводу "Ямал — Европа". Об этом свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.

Таким образом, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. На них предлагалось забронировать транзитные мощности участка на территории Польши в объёме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки и на Украине — в объёме 9,8 миллиона кубометров.

Напомним, что долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит голубого топлива по трубопроводу "Ямал — Европа" закончился в 2020 году, с тех пор холдинг бронирует мощности магистрали через аукционы.