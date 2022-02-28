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Опубликовано 28 февраля 2022, 18:58

В Минобороны Белоруссии рассказали об усилении контроля на южной границе

Фото © Министерство обороны Республики Беларусь

Фото © Министерство обороны Республики Беларусь

Как уточняется, ВС республики занимаются в соответствии с планом подготовки по предназначению и перемещение техники и личного состава является обычным процессом.

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что часть сил и средств Вооружённых сил республики продолжают выполнять задачи по усилению охраны госграницы на южном направлении.

"Вооружённые силы Республики Беларусь занимаются в соответствии с планом подготовки по предназначению, и перемещение техники и личного состава является обычным процессом", — говорится в телеграм-канале военного ведомства.

Как уточняется, уже неоднократно было заявлено, что часть сил и средств военного ведомства республики выполняет задачи по усилению охраны участков государственной границы Белоруссии, в том числе на её южном направлении.

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Николь Вербер
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