В Минобороны Белоруссии рассказали об усилении контроля на южной границе
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Как уточняется, ВС республики занимаются в соответствии с планом подготовки по предназначению и перемещение техники и личного состава является обычным процессом.
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что часть сил и средств Вооружённых сил республики продолжают выполнять задачи по усилению охраны госграницы на южном направлении.
"Вооружённые силы Республики Беларусь занимаются в соответствии с планом подготовки по предназначению, и перемещение техники и личного состава является обычным процессом", — говорится в телеграм-канале военного ведомства.
Как уточняется, уже неоднократно было заявлено, что часть сил и средств военного ведомства республики выполняет задачи по усилению охраны участков государственной границы Белоруссии, в том числе на её южном направлении.
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