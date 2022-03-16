Грустный кот Степан из Харькова, которого потеряли подписчики, вышел на связь из Франции
Новых постов в аккаунте хвостатого блогера-миллионника не было две недели, и инста-юзеров это не на шутку обеспокоило. Оказалось, что теперь кот и его хозяйка обитают на Лазурном Берегу.
Грустный кот Степан. Обложка © Instagram / loveyoustepan
Фанаты кота Степана из Харькова, который обрёл популярность в соцсетях благодаря своей невозмутимой морде, могут спать спокойно. Символ грустных вечеринок с бокалом, который на две недели выпал из инста-жизни, вернулся, опубликовав сразу два поста и несколько сториз. Пока подписчики переживали, не находя себе места, Степан покинул Украину, проехал через пол-Европы и оказался во Франции.
Украинский кот Степан переехал во Францию. Фото © Instagram / loveyoustepan
Как пояснила хозяйка одного из самых популярных инста-котов, вместе со Степаном они были вынуждены временно покинуть Украину. Из Харькова кот выбирался на поезде — доехал до Львова, затем последовал к границе с Польшей.
"После того как мы попали в Польшу, поступило предложение о помощи от Всемирной ассоциации инфлюенсеров из Монако, которые помогли нам добраться до Франции, чтоб тут подождать тот самый день, когда мы сможем вернуться домой", — сказано в посте в инстаграм-аккаунте loveyoustepan.
Кот Степан из Харькова. Фото © Instagram / loveyoustepan
Сейчас со Степаном всё в порядке, чему очень рады подписчики. "Долго ждали, когда вы выйдете на связь ❤️", "Очень переживали за вас!", "Спасибо, что дали знать, очень за вас волновались! 🙏🙏🙏" — такие комментарии они оставили под фото.
Кот Степан. Фото © Instagram / loveyoustepan
Кот Степан из "Инстаграма" — настоящий инфлюенсер. Другие усатые могут ему только позавидовать. Ну или попытаться спародировать. За жизнью Степана следит миллион подписчиков, с ним есть куча мемов. А прошлой осенью его даже невзначай пропиарила Бритни Спирс.