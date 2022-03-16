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16 марта, 17:37

Грустный кот Степан из Харькова, которого потеряли подписчики, вышел на связь из Франции

Новых постов в аккаунте хвостатого блогера-миллионника не было две недели, и инста-юзеров это не на шутку обеспокоило. Оказалось, что теперь кот и его хозяйка обитают на Лазурном Берегу.

<p>Грустный кот Степан. Обложка © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/loveyoustepan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">loveyoustepan</a></p>

Грустный кот Степан. Обложка © Instagram / loveyoustepan

Фанаты кота Степана из Харькова, который обрёл популярность в соцсетях благодаря своей невозмутимой морде, могут спать спокойно. Символ грустных вечеринок с бокалом, который на две недели выпал из инста-жизни, вернулся, опубликовав сразу два поста и несколько сториз. Пока подписчики переживали, не находя себе места, Степан покинул Украину, проехал через пол-Европы и оказался во Франции.

Украинский кот Степан переехал во Францию. Фото © Instagram / loveyoustepan

Украинский кот Степан переехал во Францию. Фото © Instagram / loveyoustepan

Как пояснила хозяйка одного из самых популярных инста-котов, вместе со Степаном они были вынуждены временно покинуть Украину. Из Харькова кот выбирался на поезде — доехал до Львова, затем последовал к границе с Польшей.

"После того как мы попали в Польшу, поступило предложение о помощи от Всемирной ассоциации инфлюенсеров из Монако, которые помогли нам добраться до Франции, чтоб тут подождать тот самый день, когда мы сможем вернуться домой", — сказано в посте в инстаграм-аккаунте loveyoustepan.

Кот Степан из Харькова. Фото © Instagram / loveyoustepan

Кот Степан из Харькова. Фото © Instagram / loveyoustepan

Сейчас со Степаном всё в порядке, чему очень рады подписчики. "Долго ждали, когда вы выйдете на связь ❤️", "Очень переживали за вас!", "Спасибо, что дали знать, очень за вас волновались! 🙏🙏🙏" — такие комментарии они оставили под фото.

Кот Степан. Фото © Instagram / loveyoustepan

Кот Степан. Фото © Instagram / loveyoustepan

Кот Степан из "Инстаграма" — настоящий инфлюенсер. Другие усатые могут ему только позавидовать. Ну или попытаться спародировать. За жизнью Степана следит миллион подписчиков, с ним есть куча мемов. А прошлой осенью его даже невзначай пропиарила Бритни Спирс.

Этих котиков едва ли можно назвать милыми, что не мешает им становиться звёздами Сети

Этих котиков едва ли можно назвать милыми, что не мешает им становиться звёздами Сети

Марта Белова

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