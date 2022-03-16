Грустный кот Степан из Харькова, которого потеряли подписчики, вышел на связь из Франции

Фанаты кота Степана из Харькова, который обрёл популярность в соцсетях благодаря своей невозмутимой морде, могут спать спокойно. Символ грустных вечеринок с бокалом, который на две недели выпал из инста-жизни, вернулся, опубликовав сразу два поста и несколько сториз. Пока подписчики переживали, не находя себе места, Степан покинул Украину, проехал через пол-Европы и оказался во Франции.

Украинский кот Степан переехал во Францию. Фото © Instagram / loveyoustepan

Как пояснила хозяйка одного из самых популярных инста-котов, вместе со Степаном они были вынуждены временно покинуть Украину. Из Харькова кот выбирался на поезде — доехал до Львова, затем последовал к границе с Польшей.

"После того как мы попали в Польшу, поступило предложение о помощи от Всемирной ассоциации инфлюенсеров из Монако, которые помогли нам добраться до Франции, чтоб тут подождать тот самый день, когда мы сможем вернуться домой", — сказано в посте в инстаграм-аккаунте loveyoustepan.

Кот Степан из Харькова. Фото © Instagram / loveyoustepan

Сейчас со Степаном всё в порядке, чему очень рады подписчики. "Долго ждали, когда вы выйдете на связь ❤️", "Очень переживали за вас!", "Спасибо, что дали знать, очень за вас волновались! 🙏🙏🙏" — такие комментарии они оставили под фото.

Кот Степан. Фото © Instagram / loveyoustepan