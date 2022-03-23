Пентагон не увидел необходимости усиливать ядерное сдерживание России
В американском военном ведомстве считают, что нынешняя конфигурация сил США позволяет обеспечивать оборону как самих Штатов, так и их союзников.
Соединённые Штаты на фоне российской военной операции на Украине не видят необходимости со своей стороны усилить ядерное сдерживание РФ. Пентагон не заменил требующих этого изменений в ядерных силах России. Об том заявил официальный представитель американского военного ведомства. Джон Кирби.
"Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания", — сказал Кирби на брифинге.
Он добавил, что глава Пентагона уверен в достаточности нынешней расстановки американских сил ядерного сдерживания для защиты как Соединённых Штатов, так и их союзников.
Как сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин отмечал, что желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой. Он также добавил, что на Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где осуществлялись военно-биологические программы.
Минобороны РФ