Пентагон не увидел необходимости усиливать ядерное сдерживание России

Соединённые Штаты на фоне российской военной операции на Украине не видят необходимости со своей стороны усилить ядерное сдерживание РФ. Пентагон не заменил требующих этого изменений в ядерных силах России. Об том заявил официальный представитель американского военного ведомства. Джон Кирби.

"Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания", — сказал Кирби на брифинге.

Он добавил, что глава Пентагона уверен в достаточности нынешней расстановки американских сил ядерного сдерживания для защиты как Соединённых Штатов, так и их союзников.