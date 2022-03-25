"Ночные охотники" уничтожили ещё 24 боевые машины ВСУ

Кроме того, лётчики Вооружённых сил РФ ликвидировали два украинских командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня и два ЗРК "Бук М-1".

"Ночные охотники" (вертолёты Ка-52 и Ми-28Н) во время ночной операции уничтожили 24 единицы боевой техники ВСУ, в том числе семь танков, пять боевых машин пехоты и три БТР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, российская авиация поразила 51 военный объект Украины. В частности, было уничтожено два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса "Бук М-1" и один радиолокатор подсвета и наведения С-300.