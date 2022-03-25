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Опубликовано 25 марта 2022, 08:13

"Ночные охотники" уничтожили ещё 24 боевые машины ВСУ

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Кроме того, лётчики Вооружённых сил РФ ликвидировали два украинских командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня и два ЗРК "Бук М-1".

"Ночные охотники" (вертолёты Ка-52 и Ми-28Н) во время ночной операции уничтожили 24 единицы боевой техники ВСУ, в том числе семь танков, пять боевых машин пехоты и три БТР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, российская авиация поразила 51 военный объект Украины. В частности, было уничтожено два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса "Бук М-1" и один радиолокатор подсвета и наведения С-300.

"За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники", — сообщил генерал-майор.

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Ранее Минобороны России показало видео уничтожения ротного опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52. Несмотря на туман и плохую видимость, лётчики выполнили боевую задачу, не дали украинским националистам работать на данном направлении. Также ведомство продемонстрировало кадры поражения зенитно-ракетного комплекса Украины с помощью высокоточного боеприпаса "Краснополь". На них видно, как снаряд попадает в цель, после чего происходит взрыв.

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Александра Васильева
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