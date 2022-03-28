Члены делегации Украины прибыли в Стамбул для участия в переговорах с РФ
Новый раунд переговоров Москвы и Киева стартует утром 29 марта. Это будет первая очная встреча сторон за 21 день. Они долго проводились в удалённом формате.
Украинская делегация прибыла в Стамбул, где примет участие в переговорах с Россией. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.
Согласно его данным, самолёт с делегатами с Украины прибыл в аэропорт им. Ататюрка, который расположен в этом городе. Ожидается, что переговоры пройдут 29 марта в очном формате. Ранее в Стамбул также прибыла российская делегация.
Лайф напоминает, что представители Москвы и Киева трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно. По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре.
А вот Лавров заявил, что шансы на достижение договорённости в ходе переговоров РФ и Украины есть. Министр также отметил, что у российской стороны есть основания полагать, что НАТО услышало озабоченности Москвы по вопросам безопасности. Вместе с тем он снова призвал альянс вернуться к здравомыслию.
ТАСС / Максим Гучек