Члены делегации Украины прибыли в Стамбул для участия в переговорах с РФ

Новый раунд переговоров Москвы и Киева стартует утром 29 марта. Это будет первая очная встреча сторон за 21 день. Они долго проводились в удалённом формате.

Украинская делегация прибыла в Стамбул, где примет участие в переговорах с Россией. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

Согласно его данным, самолёт с делегатами с Украины прибыл в аэропорт им. Ататюрка, который расположен в этом городе. Ожидается, что переговоры пройдут 29 марта в очном формате. Ранее в Стамбул также прибыла российская делегация.