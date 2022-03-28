ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 марта 2022, 19:19

Члены делегации Украины прибыли в Стамбул для участия в переговорах с РФ

Новый раунд переговоров Москвы и Киева стартует утром 29 марта. Это будет первая очная встреча сторон за 21 день. Они долго проводились в удалённом формате.

Украинская делегация прибыла в Стамбул, где примет участие в переговорах с Россией. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

Согласно его данным, самолёт с делегатами с Украины прибыл в аэропорт им. Ататюрка, который расположен в этом городе. Ожидается, что переговоры пройдут 29 марта в очном формате. Ранее в Стамбул также прибыла российская делегация.

"Анадолу": Очный раунд переговоров РФ и Украины пройдёт во дворце Долмабахче в Стамбуле
"Анадолу": Очный раунд переговоров РФ и Украины пройдёт во дворце Долмабахче в Стамбуле

Лайф напоминает, что представители Москвы и Киева трижды проводили очные встречи для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля, второй раунд — в Беловежской Пуще 3 марта, третий — там же 7 марта. Затем общение продолжилось в видеоформате. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно. По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре.

А вот Лавров заявил, что шансы на достижение договорённости в ходе переговоров РФ и Украины есть. Министр также отметил, что у российской стороны есть основания полагать, что НАТО услышало озабоченности Москвы по вопросам безопасности. Вместе с тем он снова призвал альянс вернуться к здравомыслию.

BannerImage

ТАСС / Максим Гучек

Артем Порвин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar