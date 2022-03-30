Политолог Романов оценил желания Украины, озвученные на переговорах с РФ в Турции

Эксперт уверен: Незалежной пора отказаться от своих "хотелок" и прийти к пониманию необходимости денацификации, демилитаризации, а также признания прав русскоязычного населения.

Киев добивается статуса, подобного Шведскому королевству, при котором он сможет иметь некий военный нейтралитет, но с гарантиями безопасности от стран Запада и НАТО. Таким мнением поделился политолог Роман Романов, анализируя итоги четвёртого раунда переговоров между Россией и Украиной.

"Согласно предложениям украинской стороны, ни о какой денацификации не может быть и речи, так же как и о внеблоковом статусе этой страны. Фактически их предложения говорят следующее: мы хотим сохранить текущую ситуацию, иметь возможность вернуть Крым и Л/ДНР, используя при этом не военные, а дипломатические методы", — пояснил он в разговоре с РИА ФАН.

По словам политолога, прикрываясь якобы своей нейтральностью, Киев стремится оставить за собой неприкосновенное право получать вооружение от западных стран. Эксперт уверен, что Украине пора пересмотреть свои желания и создать себе новый проект, в котором есть место для денацификации, демилитаризации и признания прав русского населения на языковую и культурную автономию.