Песков: Есть данные, что вокруг РФ и Белоруссии создана сеть биолабораторий США

Представитель Кремля отметил, что эти учреждения работают не только над патогенами, но и над проектами по созданию нового биологического оружия.

Москва обладает данными, что вокруг России и Белоруссии была создана сеть биологических лабораторий, финансируемых США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1" .

"Сейчас уже мы обладаем данными, что в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас (я имею в виду вокруг России и Белоруссии) создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусам, но она работает над проектами по изобретению новых видов оружия, биологического оружия, которое нацелено против определённых этносов", — сказал пресс-секретарь российского лидера.