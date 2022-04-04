Политолог Оленченко не видит у Запада стремления узнать правду о событиях в Буче

Западно-европейские политики растеряли самостоятельность и в основном дублируют американские оценки или поводы, которые зачастую носят искусственный характер, отметил эксперт.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в беседе с Лайфом заявил, что у западных политиков нет никакой заинтересованности в том, чтобы узнать, что на самом деле произошло в украинском городе Буча.

"К сожалению, западно-европейские политики растеряли самостоятельность и в основном дублируют американские оценки или поводы, которые зачастую носят искусственный характер. Если говорить о тех картинках, которые распространяет украинская пропаганда по поводу Бучи, то они очень схожи с инсценировками, которые проходили в Сирии", — сказал политолог.

В контексте того, что это могла быть инсценировка, эксперт упомянул, что некоторое время тому назад Россия пыталась привлечь внимание западно-европейских и американских политиков к тому, что украинские военные наносят бомбовые и артиллерийские удары по мирным районам. И тогда никто не высказал своего отношения к этому, не говоря о том, чтобы каким-то образом осудить. Это, конечно, вызывает сожаление, что нынешние западно-европейские политики не способны на объективные оценки, отметил Оленченко.

"Что касается самой инсценировки, то бросается в глаза то, что жертвы со связанными руками. Это вступает в полное противоречие с тем, как обращаются с пленными в российских ВС. Это традиция бандеровская и националистическая", — говорит собеседник Лайфа.

По его мнению, если бы Макарон и прочие политики заинтересовались, то могли бы посмотреть на то, как чувствуют себя украинские военнопленные, которые сдались или были схвачены. И если бы западно-европейские политики стремились к объективности, то был бы запрос к российским властям.

"Мы никогда не отказывали в объективной информации. Такое ощущение, что вторая часть этой инсценировки — это заготовленная реакция западно-европейских политиков", — заключил Оленченко.