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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 08:50
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Зеленский выступил за продолжение переговоров с Россией

Кроме того, лидер Незалежной желает, чтобы позиция Киева в ходе общения с российской стороной была более сильной.

Украинский президент Владимир Зеленский считает необходимым продолжать переговоры с Россией. По его мнению, отказаться от диалога легче всего, но этот путь неправильный. Об этом он заявил в беседе с киевскими журналистами.

"Просто на сегодня сказать: "Давайте ни про что не будем больше говорить" — позиция самая простая, она самая простая, сказать: "Я с тобой не буду говорить". Самое сложное — это говорить. И при всей этой позиции [украинской стороны] найти возможности для того, чтобы встречаться, и при этой встрече найти выход из этой ситуации, и при этом выходе не утратить свою территорию, я считаю, что нужно ставить себе такую планку в отношении этих переговоров", — отметил Зеленский и добавил, что "нужно выбирать шаги".

Кроме того, президент Незалежной желает, чтобы позиция Украины на переговорах с российской стороной была более сильной. А этого можно добиться только при наличии мощного вооружения и объединения общества вокруг Незалежной.

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Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. В ходе встречи Киев передал российской стороне свои предложения по урегулированию ситуации, которые включали в себя отказ от вступления Украины в НАТО, от ядерного оружия и размещения на своей территории иностранных военных баз. Россия со своей стороны согласилась изучить этот документ, а пока Москва сократила военную активность на киевском и черниговском направлениях.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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