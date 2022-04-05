Зеленский выступил за продолжение переговоров с Россией

Кроме того, лидер Незалежной желает, чтобы позиция Киева в ходе общения с российской стороной была более сильной.

Украинский президент Владимир Зеленский считает необходимым продолжать переговоры с Россией. По его мнению, отказаться от диалога легче всего, но этот путь неправильный. Об этом он заявил в беседе с киевскими журналистами.

"Просто на сегодня сказать: "Давайте ни про что не будем больше говорить" — позиция самая простая, она самая простая, сказать: "Я с тобой не буду говорить". Самое сложное — это говорить. И при всей этой позиции [украинской стороны] найти возможности для того, чтобы встречаться, и при этой встрече найти выход из этой ситуации, и при этом выходе не утратить свою территорию, я считаю, что нужно ставить себе такую планку в отношении этих переговоров", — отметил Зеленский и добавил, что "нужно выбирать шаги".

Кроме того, президент Незалежной желает, чтобы позиция Украины на переговорах с российской стороной была более сильной. А этого можно добиться только при наличии мощного вооружения и объединения общества вокруг Незалежной.