Песков: Россия продолжит отделять правду от вымысла при появлении новых фейков на Украине
Представитель Кремля обратил внимание на данные Минобороны РФ о планах Киева снять новые провокационные постановочные ролики.
Российская Федерация продолжит отделять правду от вымысла при появлении новых фейков на Украине, аналогичных съёмкам в Буче. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы слышали заявление представителей Минобороны о том, что возможны очередные постановочные съёмки с тем, чтобы смоделировать, сфальсифицировать аналогичные ситуации тому, что было в Буче. Поэтому этого нельзя исключать. Но каждый раз мы настойчиво будем говорить о том, что есть правда, а что есть вымысел", — отметил представитель Кремля.
Напомним, Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче. Не верит в версию Киева и бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. Дипломат заявил, что, во-первых, точно не известно, что на самом деле произошло в украинском городе, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва.
Pixabay