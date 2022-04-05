Песков: Россия продолжит отделять правду от вымысла при появлении новых фейков на Украине

"Вы слышали заявление представителей Минобороны о том, что возможны очередные постановочные съёмки с тем, чтобы смоделировать, сфальсифицировать аналогичные ситуации тому, что было в Буче. Поэтому этого нельзя исключать. Но каждый раз мы настойчиво будем говорить о том, что есть правда, а что есть вымысел", — отметил представитель Кремля.