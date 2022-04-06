Появилась запись разговора сотрудника СБУ о подготовке убийств украинцев за "помощь России"

В ходе звонка он просит предоставить данные трёх или четырёх человек, "которых можно застрелить" или "обработать", а также говорит, что вышлет критерии отбора.

Появилась аудиозапись разговора сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который в ходе телефонного звонка сообщает о подготовке убийств нескольких мирных жителей в Черниговской области якобы за помощь и "пособничество" России. Запись публикует RT в своём телеграм-канале.

Правоохранительные органы перехватили и записали разговор гражданина Украины Руслана Бондаренко от 5 апреля. В ходе беседы он просит некоего Игоря предоставить данные трёх или четырёх человек, "которых можно застрелить" или "обработать". А после добавляет, что вышлет критерии, по которым будут отбирать людей для готовящейся казни.