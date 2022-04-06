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Опубликовано 6 апреля 2022, 13:45
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Появилась запись разговора сотрудника СБУ о подготовке убийств украинцев за "помощь России"

В ходе звонка он просит предоставить данные трёх или четырёх человек, "которых можно застрелить" или "обработать", а также говорит, что вышлет критерии отбора.

Появилась аудиозапись разговора сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который в ходе телефонного звонка сообщает о подготовке убийств нескольких мирных жителей в Черниговской области якобы за помощь и "пособничество" России. Запись публикует RT в своём телеграм-канале.

Правоохранительные органы перехватили и записали разговор гражданина Украины Руслана Бондаренко от 5 апреля. В ходе беседы он просит некоего Игоря предоставить данные трёх или четырёх человек, "которых можно застрелить" или "обработать". А после добавляет, что вышлет критерии, по которым будут отбирать людей для готовящейся казни.

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Ранее Минобороны РФ обвинило СБУ в расстреле мирных жителей за просьбу выпустить их из Чернигова. Там отметили, что значительная часть населения, насильно удерживаемого радикалами в украинских городах, по-прежнему ищет возможности для эвакуации в Россию.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Николь Вербер
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