Российского посла Мешкова вызвали в МИД Франции

Поводом для этого, по словам главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ива Ле Дриана, стало "неприличное и провокационное" сообщение службы коммуникации дипмиссии о событиях в Буче.

Российского посла во Франции Алексея Мешкова вызвали в Министерство иностранных дел страны в Париже. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Я принял решение сегодня утром вызвать в МИД российского посла", — написал министр в "Твиттере".

Поводом для этого, по его словам, стало "неприличное и провокационное" сообщение службы коммуникации дипмиссии о событиях в украинской Буче. В связи с этим Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Париж будет бороться с манипулированием информационной повесткой.