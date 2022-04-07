Российского посла Мешкова вызвали в МИД Франции
Поводом для этого, по словам главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ива Ле Дриана, стало "неприличное и провокационное" сообщение службы коммуникации дипмиссии о событиях в Буче.
Российского посла во Франции Алексея Мешкова вызвали в Министерство иностранных дел страны в Париже. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
"Я принял решение сегодня утром вызвать в МИД российского посла", — написал министр в "Твиттере".
Поводом для этого, по его словам, стало "неприличное и провокационное" сообщение службы коммуникации дипмиссии о событиях в украинской Буче. В связи с этим Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Париж будет бороться с манипулированием информационной повесткой.
Ранее Лайф писал, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о подготовке Киевом очередной провокации под Харьковом. По словам дипломата, за участие в постановочных съёмках люди получают по 25 долларов. Всё это делается украинской стороной с целью закрепить за собой образ "жертвы" и "опорочить" РФ, подчеркнул он.
ТАСС / Доминик Бутен