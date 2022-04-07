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Опубликовано 7 апреля 2022, 09:31

Российского посла Мешкова вызвали в МИД Франции

Поводом для этого, по словам главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ива Ле Дриана, стало "неприличное и провокационное" сообщение службы коммуникации дипмиссии о событиях в Буче.

Российского посла во Франции Алексея Мешкова вызвали в Министерство иностранных дел страны в Париже. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Я принял решение сегодня утром вызвать в МИД российского посла", — написал министр в "Твиттере".

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Поводом для этого, по его словам, стало "неприличное и провокационное" сообщение службы коммуникации дипмиссии о событиях в украинской Буче. В связи с этим Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Париж будет бороться с манипулированием информационной повесткой.

Ранее Лайф писал, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о подготовке Киевом очередной провокации под Харьковом. По словам дипломата, за участие в постановочных съёмках люди получают по 25 долларов. Всё это делается украинской стороной с целью закрепить за собой образ "жертвы" и "опорочить" РФ, подчеркнул он.

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ТАСС / Доминик Бутен

Наталья Исакова
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