Fuji-TV: Япония может выслать часть российских дипломатов
До этого правительство страны занимало осторожную позицию, однако теперь подобная мера рассматривается в качестве новых санкций.
Японское правительство изучает вопрос о возможности высылки нескольких российских дипломатов в связи с событиями в Буче. Об этом сообщает служба новостей телеканала Fuji-TV со ссылкой на источник в кабмине.
До сих пор Кабинет министров Японии занимал осторожную позицию касаемо высылки дипломатов, однако после событий в Буче она пошатнулась. По словам источника, "это другое измерение".
А ранее в МИД РФ сообщили о высылке ряда ирландских дипломатов в ответ на действия Дублина. В случае продолжения деструктивной линии на российском направлении у Ирландии не должно быть сомнений относительно решимости Москвы зеркально реагировать "на враждебные шаги", отметили в министерстве.
Напомним, Киев обвинил Россию в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
Сайт Кабинета министров Японии