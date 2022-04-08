Fuji-TV: Япония может выслать часть российских дипломатов

До этого правительство страны занимало осторожную позицию, однако теперь подобная мера рассматривается в качестве новых санкций.

Японское правительство изучает вопрос о возможности высылки нескольких российских дипломатов в связи с событиями в Буче. Об этом сообщает служба новостей телеканала Fuji-TV со ссылкой на источник в кабмине.

До сих пор Кабинет министров Японии занимал осторожную позицию касаемо высылки дипломатов, однако после событий в Буче она пошатнулась. По словам источника, "это другое измерение".

А ранее в МИД РФ сообщили о высылке ряда ирландских дипломатов в ответ на действия Дублина. В случае продолжения деструктивной линии на российском направлении у Ирландии не должно быть сомнений относительно решимости Москвы зеркально реагировать "на враждебные шаги", отметили в министерстве.