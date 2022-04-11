Подросток из Мариуполя рассказал о гибели мамы при ударе бойцов "Азова" по жилому дому

Его отец в результате обстрела был ранен, а бабушку контузило. Остальные члены семьи в это время укрывались в подвале, а затем обратились за помощью к военным ДНР.

Ребёнок, которому удалось выбраться из Мариуполя, рассказал об ударах украинских военных. Видео © Telegram / SHOT

Ребёнок, которому удалось выбраться из Мариуполя в Володарск, рассказал об ударах украинских военных. По словам подростка, в результате ударов бойцов "Азова" погибла его мать.

"Мы прятались в частном секторе. Рядом украинские нацисты стреляли из гуманитарного училища и на две улицы ниже. Они там поставили свою артиллерию и пуляли в непонятном нам направлении", — сказал мальчик SHOT.

Он отметил, что 11 марта во время того, как его семья находилась в доме, снаряд попал в гараж, в результате чего было разрушено около трети жилого помещения. После этого они вместе с дедушкой и бабушкой эвакуировались в подвал девятиэтажного дома. А его мама, папа и другая бабушка остались дома. Но националисты выпустили по жилому зданию второй снаряд. В результате его мама была убита, отец ранен, а бабушку контузило. После этого подросток с родными добежал до улицы, где находились войска ДНР, район был под их контролем.

Ребёнок также рассказал, что азовцы, находившиеся в городе, "понимали, что умрут", однако "хотели нажиться на мирных гражданах". Так, литр воды стоил 30 гривен, а банка тушёнки — в десять раз больше. Мальчик вспомнил про находившегося в подвале мирного мужчину, который вышел приготовить суп. Азовский снайпер прострелил ему ногу с девятиэтажки на соседней улице.