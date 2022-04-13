Эксперт Баранец объяснил, почему иностранные наёмники прячутся в подвалах "Азовстали"

Специалист также напомнил о трёх безуспешных попытках вывезти зарубежных военных вместе с командованием "Азова", в том числе по воздуху и морю.

Один из сдавшихся в плен морпехов в Мариуполе заявил, что в подвалах "Азовстали" остаётся немалое количество иностранных наёмников, которых уже несколько раз пытались вывезти вместе с командованием батальона "Азов". Об этом рассказал полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"Любопытно, что один из пленных назвал немалое количество иностранных наёмников, которые остаются там, в подполье. Наши некоторые специалисты высказывают предположение, что нацисты не выходят на поверхность, потому что так требуют их иностранные учителя. Если иностранные снайперы, советники, руководители подразделений выйдут на поверхность, это будет очень серьёзный скандал, и миру предъявят ещё один достаточно серьёзный фактор участия стран НАТО в военном конфликте на Украине", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Также эксперт напомнил о трёх неудавшихся попытках вывести иностранных специалистов вместе с командованием "Азова" по земле, на вертолёте и морем.

Баранец заметил, что сдача в плен тысячи морпехов ВСУ в Мариуполе стала главной сенсацией, ведь парни поняли осмысленность своего сопротивления и решили "не быть кандидатами на превращение в гигантскую братскую могилу в подпольях мариупольского завода имени Ильича".