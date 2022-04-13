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Опубликовано 13 апреля 2022, 19:27
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Пентагон сообщил о решении ряда стран НАТО передать Украине танки

По словам представителя ведомства, речь идёт, в частности, о Т-72 советского производства. Украинцы знают, как им пользоваться, обучены этому.

Целый ряд стран Североатлантического альянса отправляет Украине танки и различную бронетехнику. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

Он добавил, что в основном поставляются танки Т-72. Однако точное количество переданного Украине вооружения не уточнил.

"Есть по меньшей мере пара стран, предоставляющих бронетехнику, танки в основном, танки Т-72. Украинцы знают, как ими пользоваться, обучены этому. И они получают партии танков от других стран НАТО", уточнил официальный представитель Министерства обороны США.

По его словам, США ожидают, что новые поставки соответствующей военной помощи Украине начнутся немедленно.

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Ранее Лайф писал, что США отказались передавать Украине истребители МиГ-29 через базу в Германии. Если страна в Восточной Европе захочет поставить вооружение советского производства, то это будет её собственное решение, говорил тогда Джейк Салливан.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артем Порвин
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