Кива оценил предложение обменять Медведчука на пленных британских наёмников

Бывший нардеп считает, что Борис Джонсон заинтересован в возращении своих сограждан домой и именно для решения этой проблемы он посещал президента Украины Владимира Зеленского.

Лишённый мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает вполне реальным сценарием обмен украинского политика Виктора Медведчука, задержанного СБУ, на британцев, попавших в плен к военным России и ДНР. Об этом он написал в "Телеграме".

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам в первую очередь заинтересован в решении вопроса возращения своих сограждан из плена домой. Как ранее я уже писал, его визит к Зеленскому в Киев также был связан с этим вопросом. Поэтому срочно и возникла история с задержанием СБУ Виктора Медведчука. В общем, рабочая конструкция", — написал он в telegram-канале.