Российская авиация уничтожила ещё 68 украинских военных объектов

В том числе поражено два локатора подсвета и наведения С-300 и один зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".

Оперативно-тактическая авиация России за ночь уничтожила 68 украинских военных объектов в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Среди них в районах Кривая Лука и Красноармейск два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка один зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населённых пунктах Кременная, Красный Лиман, Колодези, Торское, Ямполовка и Новосёловка", — уточнил генерал-майор на брифинге.