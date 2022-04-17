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Опубликовано 17 апреля 2022, 08:35

Российская авиация уничтожила ещё 68 украинских военных объектов

В том числе поражено два локатора подсвета и наведения С-300 и один зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".

Оперативно-тактическая авиация России за ночь уничтожила 68 украинских военных объектов в ходе "Операции Z". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Среди них в районах Кривая Лука и Красноармейск два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка один зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населённых пунктах Кременная, Красный Лиман, Колодези, Торское, Ямполовка и Новосёловка", — уточнил генерал-майор на брифинге.

Ранее Минобороны РФ назвало число уничтоженных в ходе "Операции Z" иностранных наёмников. По данным ведомства, более 6,8 тысячи зарубежных наёмников из 63 стран привлёк киевский режим с начала спецоперации.

ВС России высокоточными ракетами уничтожили 15 военных объектов Украины
ВС России высокоточными ракетами уничтожили 15 военных объектов Украины
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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