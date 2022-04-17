Украина отказалась открыть гумкоридоры для эвакуации мирного населения 17 апреля

Российская сторона подчеркнула, что без участия Киева военные ВС РФ за сутки уже вывезли 15 837 человек из опасных зон.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук сообщила об отказе Киева открыть 17 апреля гумкоридоры для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий "по соображениям безопасности".

"К сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", — сказала она в своём телеграм-канале.

В свою очередь в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что без участия киевских властей российские военные за сутки вывезли из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию 15 837 человек. Среди них 2659 детей.