ДНР: Десятки погибших от рук украинских боевиков были обнаружены в больнице Мариуполя

В представительстве республики в СЦКК отметили, что сейчас основная задача заключается в сборе всех доказательств для дальнейшего проведения расследования.

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), а также сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили тела нескольких десятков мирных жителей в одной из больниц Мариуполя, погибших от рук украинских боевиков. Об этом рассказал руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов.

"СЦКК совместно со Следственным комитетом Российской Федерации проводит фиксацию преступлений украинского режима в отношении гражданских лиц. Мы находимся возле горбольницы номер четыре города Мариуполя. На данный момент мы уже зафиксировали более двадцати трупов, возможно, их будет больше, работы продолжаются", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Как добавил Якубов, сейчас основная задача заключается в сборе всех доказательств для дальнейшего проведения расследования и возбуждения уголовных дел против представителей киевского режима. Кроме того, следователи СКР использовали дрон для обследования территории у городской больницы и поиска тел.