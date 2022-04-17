Командир чеченского полка рассказал о бомбардировке "Азовстали"

По его словам, российским военнослужащим удалось изучить тактику противника и разработать хорошую стратегию против неё.

Командир полка полиции специального назначения имени Героя России Кадырова МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев рассказал о том, как сейчас ведутся бои на территории "Азовстали".

Военнослужащий отметил, что украинским военным было дано два дня, чтобы сдаться, однако сейчас приходится снова наступать. Сначала необходимо проработать призаводские территории, а затем можно начинать наступление на сам завод, пояснил он.

"Фронт, который идёт у нас прямо на завод, мы остановили сейчас, чтобы сперва закончить дело с промками. Промки, если мы оставляем, нам постоянно фланги бьют. Эту проблему мы собираемся решить", — пояснил Чалаев в интервью Пятому каналу.

По словам бойца, чеченскими военнослужащими были взяты в плен солдаты украинской армии в том месте, где работает "Азов". Среди националистов сейчас есть снайперы, пулемётчики. Пленные рассказали, что мирных жителей на территории "Азовстали" нет. Также глава полка полиции специального назначения рассказал, что его подчинённым удалось изучить тактику противника и разработать хорошую стратегию против неё.