По словам мирных жителей, "азовцев" считали настоящими националистами.

Жители Мариуполя не любили и не уважали националистов из полка "Азов", поскольку те хотели изменить режим в стране на свой лад. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал житель города Михаил.

"Их никто не любил. Их не уважали. Они, во-первых, наглючие, хотели построить Украину под себя. Как Запад, как Бандера. Они националисты. Не то слово. Нацисты", — отметил собеседник агентства.

По словам мужчины, сам он во время выборов отдал голос за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", лидером которой является недавно задержанный на Украине Виктор Медведчук.