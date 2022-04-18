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Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 05:08
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В Мариуполе рассказали, почему боевиков "Азова" никто не уважал

По словам мирных жителей, "азовцев" считали настоящими националистами.

Жители Мариуполя не любили и не уважали националистов из полка "Азов", поскольку те хотели изменить режим в стране на свой лад. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал житель города Михаил.

"Их никто не любил. Их не уважали. Они, во-первых, наглючие, хотели построить Украину под себя. Как Запад, как Бандера. Они националисты. Не то слово. Нацисты", — отметил собеседник агентства.

По словам мужчины, сам он во время выборов отдал голос за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", лидером которой является недавно задержанный на Украине Виктор Медведчук.

Жители Мариуполя в слезах рассказали, как бойцы "Азова" убивали родных у них на глазах
Жители Мариуполя в слезах рассказали, как бойцы "Азова" убивали родных у них на глазах

Ранее жители Мариуполя рассказали, как бойцы "Азова" насиловали девушек в подвалах и убивали. По словам мариупольцев, они чувствовали себя совершенно безнаказанно: грабили квартиры, взламывали двери и забирали себе последнюю еду, которую так берегли мирные граждане для своих семей.

Беженка из Мариуполя — о "тактике" ВСУ: Ставили пушки во дворе, стреляли по людям
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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова
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