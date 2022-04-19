МИД РФ: Москва не собирается инициировать в ООН вопрос о расследовании событий в Буче
Дело в том, что Россия не уверена в объективности следствия — такой вывод власти сделали, исходя из опыта предыдущих дел.
Россия не намерена инициировать в Организации Объединённых Наций международное расследование событий на Украине, в том числе происшествия в Буче. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв в беседе с РИА "Новости".
"Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести", — сказал он.
По словам дипломата, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии Международного уголовного суда, демонстрирует предвзятую позицию.
Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.
Shutterstock