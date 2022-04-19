МИД РФ: Москва не собирается инициировать в ООН вопрос о расследовании событий в Буче

Дело в том, что Россия не уверена в объективности следствия — такой вывод власти сделали, исходя из опыта предыдущих дел.

Россия не намерена инициировать в Организации Объединённых Наций международное расследование событий на Украине, в том числе происшествия в Буче. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв в беседе с РИА "Новости".

"Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести", — сказал он.

По словам дипломата, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии Международного уголовного суда, демонстрирует предвзятую позицию.