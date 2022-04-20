Пострадавшему под обстрелом националистов в Мариуполе мальчику Виталию скоро снимут швы

Сейчас его раны заживают, а сам ребёнок проводит время в больнице, занимаясь конструкторами, просмотром мультиков и небольшими прогулками по коридору учреждения.

Восьмилетнему Виталию, который пострадал во время обстрела националистов в Мариуполе, когда пытался вместе с семьёй покинуть город, скоро снимут швы с пострадавшей руки. Об этом рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш, его слова приводит пресс-служба СК РФ.

"У него всё было сделано очень хорошо, хирургическая обработка огнестрельных переломов выполнена великолепно, зафиксированы все фрагменты кости современным методом остеосинтеза. Сейчас рана заживает, через несколько дней швы будут сняты, реабилитологи с ним занимаются", — сообщил врач.

Бабушка и 12-летний брат мальчика Артём после того, как их семью при содействии Следственного комитета эвакуировали в РФ, были размещены в образовательном центре "Созвездие", где получили квалифицированную психологическую и реабилитационную помощь. Отец Виталика отправился в Липецкую область, где ему помогают устроиться на работу.

Самого восьмилетнего мальчика из Мариуполя отправили на лечение в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Чтобы рука Виталика полноценно развивалась дальше, в клинике доктора Рошаля ему сейчас оказывают необходимую реабилитационную помощь. Мальчик проводит время в больнице, занимаясь конструкторами, просмотром мультиков и небольшими прогулками по коридору учреждения.