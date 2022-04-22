В ООН заявили об отсутствии данных, указывающих на геноцид на Украине
Об этом рассказала официальный представитель организации Равина Шамдасани в ходе брифинга в Женеве.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) не располагает данными о том, что на Украине в ходе спецоперации совершались акты геноцида, заявила официальный представитель организации Равина Шамдасани.
"У нас нет информации, которая указывала бы на совершение геноцида", — сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ ООН.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-президент США Дональд Трамп назвал происходящее на Украине "геноцидом" вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена. А французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что считает российский и украинский народы братскими. Он отказался называть действия на территории Украины геноцидом.
AP TASS / Stefani Reynolds