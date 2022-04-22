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Опубликовано 22 апреля 2022, 14:05

В ООН заявили об отсутствии данных, указывающих на геноцид на Украине

Об этом рассказала официальный представитель организации Равина Шамдасани в ходе брифинга в Женеве.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) не располагает данными о том, что на Украине в ходе спецоперации совершались акты геноцида, заявила официальный представитель организации Равина Шамдасани.

"У нас нет информации, которая указывала бы на совершение геноцида", сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ ООН.

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Ранее Лайф рассказывал, что экс-президент США Дональд Трамп назвал происходящее на Украине "геноцидом" вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена. А французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что считает российский и украинский народы братскими. Он отказался называть действия на территории Украины геноцидом.

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AP TASS / Stefani Reynolds

Виктория Дитрих
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