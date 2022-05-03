Пентагон счёл преждевременным вопрос о гарантиях безопасности Швеции и Финляндии

Соединённые Штаты предпочли бы не забегать вперед" в этом вопросе. Тема о возможности гарантий безопасности Швеции и Финляндии, по словам Кёрби, опережает этап, на котором сейчас находится диалог.

В Министерстве обороны США считают, что пока рано говорить о каких-то гарантиях безопасности Швеции или Финляндии на фоне их потенциального вступления в НАТО. Вместе с тем в перспективе Вашингтон готов обсуждать эту тему, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Как мы говорили раньше, во-первых, мы поддерживаем политику "открытых дверей" НАТО. Во-вторых, какие бы ни были обсуждения о членстве в НАТО, они будут вестись между властями этих двух стран и альянсом", — сказал Кёрби на брифинге.

Он добавил, что Соединённые Штаты предпочли бы не забегать вперёд" в этом вопросе. Тема о возможности гарантий безопасности Швеции и Финляндии, по словам Кёрби, опережает этап, на котором сейчас находится диалог.