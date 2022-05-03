Пентагон счёл преждевременным вопрос о гарантиях безопасности Швеции и Финляндии
Соединённые Штаты предпочли бы не забегать вперед" в этом вопросе. Тема о возможности гарантий безопасности Швеции и Финляндии, по словам Кёрби, опережает этап, на котором сейчас находится диалог.
В Министерстве обороны США считают, что пока рано говорить о каких-то гарантиях безопасности Швеции или Финляндии на фоне их потенциального вступления в НАТО. Вместе с тем в перспективе Вашингтон готов обсуждать эту тему, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Как мы говорили раньше, во-первых, мы поддерживаем политику "открытых дверей" НАТО. Во-вторых, какие бы ни были обсуждения о членстве в НАТО, они будут вестись между властями этих двух стран и альянсом", — сказал Кёрби на брифинге.
Он добавил, что Соединённые Штаты предпочли бы не забегать вперёд" в этом вопросе. Тема о возможности гарантий безопасности Швеции и Финляндии, по словам Кёрби, опережает этап, на котором сейчас находится диалог.
"Мы уверены в том, что, если события будут развиваться в этом направлении, прочные отношения между военными, вероятно, позволят более широко и глубоко обсуждать их потребности в сфере безопасности", — добавил представитель Пентагона.
Как сообщал Лайф, ранее британская газета The Times писала, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом. В самом альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. В свою очередь Россия предупредила государства о последствиях вступления в альянс. А заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если это случится, то о безъядерном статусе Балтики речь уже не сможет идти.
ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta