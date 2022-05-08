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Опубликовано 8 мая 2022, 01:24
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Кадыров заявил о взятии под контроль большей части Попасной в ЛНР

По словам лидера Чечни, остатки украинских сил продолжают оказывать сопротивление, пытаясь избежать неминуемого наказания.

Бойцы подразделения "Ахмат" в Попасной. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Большая часть Попасной в Луганской Народной Республике взята под контроль Вооружённых сил России. Об этом в своём телеграм-канале сообщил Глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Бойцы чеченских спецподразделений... взяли большую часть Попасной под контроль. Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города. Остатки националистов в своих норах бьются в тщетных попытках избежать неминуемого наказания", — написал Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что такой исход был неизбежен, вопрос стоял лишь во времени. Он выразил уверенность, что все задачи в рамках "Операции Z" на Украине будут выполнены.

Войска ЛНР взяли под контроль посёлок в районе Лисичанска
Войска ЛНР взяли под контроль посёлок в районе Лисичанска

Как писал Лайф, днём ранее Кадыров сообщил, что посёлок Нижнее в ЛНР перешёл под полный контроль российских войск.

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ТАСС / Таисия Боршигова

Артем Порвин
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