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Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 15:35

Мазепин после разрыва контракта с командой "Формулы-1" выступит в ралли "Шёлковый путь"

Соревнования со стартом в Астрахани и финишем в Москве пройдут с 6 по 16 июля.

Бывший пилот команды "Формулы-1" "Хаас" россиянин Никита Мазепин намерен выступить в ралли "Шёлковый путь". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

23-летний гонщик планирует принять участие в соревнованиях в категории мотовездеходов в классе T4. Он готовится к заездам под руководством победителя ралли "Дакар" 2017 года в зачёте квадроциклов Сергея Карякина.

Ралли "Шёлковый путь" в 2022 году пройдёт с 6 по 16 июля. Гонка стартует в Астрахани с финишем в Москве.

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В начале марта команда "Формулы-1" "Хаас" разорвала контракты с Мазепиным, а также со своим титульным спонсором "Уралкалием".

Ранее Лайф сообщал, что Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации. В частности, им запретили произносить слова "русский", "белорусский", "Россия" и "Белоруссия". При этом условии нашим гонщикам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

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Joe Portlock - Formula 1 / Formula 1 via Getty Images

Роман Фейгин
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