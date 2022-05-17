Мазепин после разрыва контракта с командой "Формулы-1" выступит в ралли "Шёлковый путь"
Соревнования со стартом в Астрахани и финишем в Москве пройдут с 6 по 16 июля.
Бывший пилот команды "Формулы-1" "Хаас" россиянин Никита Мазепин намерен выступить в ралли "Шёлковый путь". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.
23-летний гонщик планирует принять участие в соревнованиях в категории мотовездеходов в классе T4. Он готовится к заездам под руководством победителя ралли "Дакар" 2017 года в зачёте квадроциклов Сергея Карякина.
Ралли "Шёлковый путь" в 2022 году пройдёт с 6 по 16 июля. Гонка стартует в Астрахани с финишем в Москве.
В начале марта команда "Формулы-1" "Хаас" разорвала контракты с Мазепиным, а также со своим титульным спонсором "Уралкалием".
Ранее Лайф сообщал, что Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации. В частности, им запретили произносить слова "русский", "белорусский", "Россия" и "Белоруссия". При этом условии нашим гонщикам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Joe Portlock - Formula 1 / Formula 1 via Getty Images