Мазепин после разрыва контракта с командой "Формулы-1" выступит в ралли "Шёлковый путь"

Соревнования со стартом в Астрахани и финишем в Москве пройдут с 6 по 16 июля.

Бывший пилот команды "Формулы-1" "Хаас" россиянин Никита Мазепин намерен выступить в ралли "Шёлковый путь". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

23-летний гонщик планирует принять участие в соревнованиях в категории мотовездеходов в классе T4. Он готовится к заездам под руководством победителя ралли "Дакар" 2017 года в зачёте квадроциклов Сергея Карякина.

Ралли "Шёлковый путь" в 2022 году пройдёт с 6 по 16 июля. Гонка стартует в Астрахани с финишем в Москве.

В начале марта команда "Формулы-1" "Хаас" разорвала контракты с Мазепиным, а также со своим титульным спонсором "Уралкалием".