Мединский: Швеция в случае вступления в НАТО потеряет часть суверенитета

Данное решение Стокгольм принял накануне, а сегодня заявка на вхождение в альянс была подана официально.

Решение Швеции о вступлении в Североатлантический альянс свидетельствует об утрате части суверенитета этой страны. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты".