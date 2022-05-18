Мединский: Швеция в случае вступления в НАТО потеряет часть суверенитета
Данное решение Стокгольм принял накануне, а сегодня заявка на вхождение в альянс была подана официально.
Решение Швеции о вступлении в Североатлантический альянс свидетельствует об утрате части суверенитета этой страны. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Буквально на днях Швеция решила отказаться от своего нейтралитета, вступить в НАТО. Мы понимаем, что, вступая в НАТО, государство теряет часть своего суверенитета", — объяснил Мединский.
Лайф напоминает, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. А сегодня глава МИД Швеции подписала заявку на членство в альянсе. При этом в Кремле сочли, что такой шаг Хельсинки и Стокгольма не укрепит архитектуру безопасности в Европе. Сегодня Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. А власти Турции заблокировали начало рассмотрения заявок этих стран.
ТАСС / Сергей Карпухин