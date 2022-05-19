МО РФ: Киев готовит провокацию с "блуждающими миномётами" в Сумской области

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, ВСУ планируют провести эту "циничную акцию", чтобы обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по гражданским, а затем осветить это в СМИ.

Киевский режим готовит провокацию с применением "блуждающих миномётов" в городе Середина-Буда Сумской области для вызова ответного огня по жилым домам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной оперативной информации, в городе Середина-Буда киевским режимом готовится очередная изощрённая провокация с применением так называемых блуждающих миномётов. Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию РФ из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями", — сказал генерал-полковник в ходе вечернего брифинга.

По его словам, ВСУ планируют провести данную "циничную акцию" в ближайшее время, чтобы обвинить российских военных в якобы неизбирательных ударах по гражданским лицам, а затем осветить это в украинских и западных СМИ.