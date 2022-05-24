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Опубликовано 24 мая 2022, 12:32

Басурин: Силы ДНР не планируют входить в Авдеевку

По его словам, вопрос о дальнейших действиях будет решаться после полного блокирования города.

Силы Донецкой Народной Республики не будут заходить в Авдеевку ради сохранения жизни военнослужащих и мирных жителей. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире российских телеканалов.

"В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить... После того как город будет полностью блокирован, будем разбираться", — рассказал он Первому каналу.

Басурин рассказал, что ВСУ обстреливают Донецк и Ясиноватую с территории коксохимического завода в Авдеевке. По его словам, украинские военные рассчитывают, что ответным огнём ДНР "будут уничтожать их артиллерийские расчёты, при этом будет страдать коксохим".

Бойцы ДНР ведут тяжёлые бои против ВСУ в районах Авдеевки, Горловки и Марьинки
Бойцы ДНР ведут тяжёлые бои против ВСУ в районах Авдеевки, Горловки и Марьинки

А ранее сегодня стало известно, что ВС России и Народной милиции Донецкой Народной Республики взяли под оперативный контроль город Светлодарск, в населённом пункте ведётся зачистка от украинских военных.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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