Басурин: Силы ДНР не планируют входить в Авдеевку
По его словам, вопрос о дальнейших действиях будет решаться после полного блокирования города.
Силы Донецкой Народной Республики не будут заходить в Авдеевку ради сохранения жизни военнослужащих и мирных жителей. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире российских телеканалов.
"В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить... После того как город будет полностью блокирован, будем разбираться", — рассказал он Первому каналу.
Басурин рассказал, что ВСУ обстреливают Донецк и Ясиноватую с территории коксохимического завода в Авдеевке. По его словам, украинские военные рассчитывают, что ответным огнём ДНР "будут уничтожать их артиллерийские расчёты, при этом будет страдать коксохим".
А ранее сегодня стало известно, что ВС России и Народной милиции Донецкой Народной Республики взяли под оперативный контроль город Светлодарск, в населённом пункте ведётся зачистка от украинских военных.
ТАСС / Александр Река