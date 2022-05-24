Басурин: Силы ДНР не планируют входить в Авдеевку

По его словам, вопрос о дальнейших действиях будет решаться после полного блокирования города.

Силы Донецкой Народной Республики не будут заходить в Авдеевку ради сохранения жизни военнослужащих и мирных жителей. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире российских телеканалов.

"В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить... После того как город будет полностью блокирован, будем разбираться", — рассказал он Первому каналу.

Басурин рассказал, что ВСУ обстреливают Донецк и Ясиноватую с территории коксохимического завода в Авдеевке. По его словам, украинские военные рассчитывают, что ответным огнём ДНР "будут уничтожать их артиллерийские расчёты, при этом будет страдать коксохим".