Российский журналист ранен в Северодонецке

Корреспондент телеканала "Звезда" Валентин Гвоздев получил осколочное ранение в Северодонецке. Рядам с ним разорвалась польская мина, сообщает журналист.

Как пишет телеканал, группа журналистов выехала в Северодонецк, чтобы снять бои за освобождение города. Они выяснили, что весь жилой сектор находится под контролем ВС РФ и Народной милиции ЛНР.

"В городе непрекращающиеся артобстрелы — верный признак того, что ВСУ бросили свои позиции. Такую тактику они применяют во всех населённых пунктах, которые оставляют. Сперва они прячутся за мирными жителями, потом они обстреливают их из всего, что у них есть на вооружении", — рассказал корреспондент.

Гвоздев добавил, что во время работы в городе украинские националисты выпустили по съёмочной группе польскую мину. Журналист получил осколочное ранение в области локтя. Обошлось без серьёзных увечий, помощь ему была оказана на месте: боец Росгвардии с позывным Охотник наложил Гвоздеву повязку.

"Никакого дискомфорта я не чувствую, всё отлично", — сказал Валентин Гвоздев.