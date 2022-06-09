У Кремля нет информации о дальнейшей судьбе пленных с "Азовстали"

У Кремля нет информации о дальнейшей судьбе военнопленных с мариупольского комбината "Азовсталь", переведённых на территорию РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Мы не располагаем такой информацией", — сказал представитель Кремля.