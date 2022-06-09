У Кремля нет информации о дальнейшей судьбе пленных с "Азовстали"
Песков: У Кремля нет информации о дальнейшей судьбе пленных с "Азовстали"
У Кремля нет информации о дальнейшей судьбе военнопленных с мариупольского комбината "Азовсталь", переведённых на территорию РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Я не могу ответить на этот вопрос. Мы не располагаем такой информацией", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена в конце мая. Последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу 21 мая, на тот момент, по данным Минобороны, всего с территории "Азовстали" сдалось в плен 2439 украинских военных. Однако позже власти ДНР сообщили, что на территории промзоны ещё могут оставаться азовцы или бойцы ВСУ, которые заблудились или спрятались там умышленно. Позже ещё несколько человек сдались в плен.
Минобороны РФ