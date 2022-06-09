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Опубликовано 9 июня 2022, 18:51
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Наёмник из Бразилии погиб на Украине

Министерство иностранных дел Бразилии сообщило о гибели своего гражданина на Украине "в связи с конфликтом". Об этом говорится в заявлении на сайте бразильского МИД.

"МИД получил через Посольство Бразилии в Киеве подтверждение смерти гражданина Бразилии на территории Украины в связи с конфликтом в этой стране и поддерживает связь с родственниками для оказания им всей возможной помощи в соответствии с действующими международными договорами и местным законодательством", — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

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МИД Бразилии настойчиво не рекомендует соотечественникам ехать на Украину, пока там не будут созданы достаточно безопасные условия. При этом, согласно информации местных СМИ, речь идёт о бразильском наёмнике по имени Андре Луис Хак Бари. Он участвовал в боевых действиях в составе Международного легиона территориальной обороны Украины и, предположительно, погиб в бою 4 июня.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили учебный центр ВСУ под Житомиром, где готовили иностранных наёмников.

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ТАСС / Александр Река

Иван Косицын
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