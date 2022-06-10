Министр обороны Британии посетил Украину и встретился с Зеленским

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Киев. Кадры опубликованы в телеграм-канале лидера Незалежной.

"Оружие, финансы, санкции — три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает своё лидерство в поддержке Украины. Ценим такую действительно настоящую, объединённую работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия", — написал Зеленский, опубликовав видео.

Он выразил благодарность министру обороны и его команде за визит, а также в целом правительству и премьер-министру Британии за помощь.