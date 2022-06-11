Адвокат заявил, что обмен Бута на какого-либо заключённого в России американца неминуем
Обложка © ТАСС / Из личного архива Аллы Бут
Обмен осуждённого в США россиянина Виктора Бута на какого-либо американца, отбывающего срок в РФ, практически неизбежен. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал его адвокат Стив Зиссу.
По мнению защитника, вероятность подобного обмена крайне высока. Зиссу уточнил, что такой же точки зрения придерживается и большинство американцев, даже "независимо от того, является или нет правдой то, что о нём говорили".
"В последнее время у нас появляется намного больше надежды на то, что люди в США будут реалистично настроены в данном деле. Мы пытаемся поддерживать дух Аллы, его жены, заверяя её в том, что, по моему мнению, это практически неизбежно вскоре", — сказал адвокат.
Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. В 2012-м он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в сговоре с целью незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической. В мае этого года появилась информация, что Бута могут обменять на баскетболистку Грайнер, задержанную в Москве за перевозку наркотиков. По словам источника, решение об обмене является "одним из возможных, но крайне вероятным".