Адвокат заявил, что обмен Бута на какого-либо заключённого в России американца неминуем

Обмен осуждённого в США россиянина Виктора Бута на какого-либо американца, отбывающего срок в РФ, практически неизбежен. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал его адвокат Стив Зиссу.

По мнению защитника, вероятность подобного обмена крайне высока. Зиссу уточнил, что такой же точки зрения придерживается и большинство американцев, даже "независимо от того, является или нет правдой то, что о нём говорили".

"В последнее время у нас появляется намного больше надежды на то, что люди в США будут реалистично настроены в данном деле. Мы пытаемся поддерживать дух Аллы, его жены, заверяя её в том, что, по моему мнению, это практически неизбежно вскоре", — сказал адвокат.