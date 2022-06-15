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Опубликовано 15 июня 2022, 12:42

Минобороны показало пуск ракет "Калибр" с фрегата по объектам ВСУ

Экипаж фрегата Черноморского флота ВМФ России выполнил запуск четырёх крылатых ракет "Калибр" по наземным целям. Кадры залпового пуска снарядов с борта судна из акватории Чёрного моря распространило Министерство обороны РФ.

ВС РФ запустили "Калибры" с борта фрегата. Видео © Минобороны РФ

"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооружённые силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Лайф писал о том, что ВС России "Калибрами" уничтожили склад с иностранным вооружением подо Львовом. Уточнялось, что это оружие было поставлено ВСУ из стран НАТО, речь идёт в том числе о 155-миллиметровых гаубицах М777.

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Александра Васильева
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