Минобороны показало пуск ракет "Калибр" с фрегата по объектам ВСУ
Экипаж фрегата Черноморского флота ВМФ России выполнил запуск четырёх крылатых ракет "Калибр" по наземным целям. Кадры залпового пуска снарядов с борта судна из акватории Чёрного моря распространило Министерство обороны РФ.
ВС РФ запустили "Калибры" с борта фрегата. Видео © Минобороны РФ
"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооружённые силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф писал о том, что ВС России "Калибрами" уничтожили склад с иностранным вооружением подо Львовом. Уточнялось, что это оружие было поставлено ВСУ из стран НАТО, речь идёт в том числе о 155-миллиметровых гаубицах М777.
Минобороны РФ