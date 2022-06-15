Минобороны показало пуск ракет "Калибр" с фрегата по объектам ВСУ

Ранее Лайф писал о том, что ВС России "Калибрами" уничтожили склад с иностранным вооружением подо Львовом. Уточнялось, что это оружие было поставлено ВСУ из стран НАТО, речь идёт в том числе о 155-миллиметровых гаубицах М777.