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Регион
Опубликовано 16 июня 2022, 21:32

Песков: Россия не представляет угрозы для стран Балтии и Финляндии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. А вот вступление Швеции и Финляндии в НАТО не принесёт никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента, предупредил он в интервью телеканалу CNN.

"Наоборот, это принесёт дополнительную напряжённость", — сказал представитель Кремля.

Турция оказалась недовольна ответами Швеции и Финляндии по членству в НАТО
Турция оказалась недовольна ответами Швеции и Финляндии по членству в НАТО

Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Турция выступила против такой инициативы: президент Эрдоган уже до этого отказался сказать да членству этих стран в блоке.

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Андрей Бражников
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