Песков: Россия не представляет угрозы для стран Балтии и Финляндии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. А вот вступление Швеции и Финляндии в НАТО не принесёт никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента, предупредил он в интервью телеканалу CNN.