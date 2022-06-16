Песков: Россия не представляет угрозы для стран Балтии и Финляндии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. А вот вступление Швеции и Финляндии в НАТО не принесёт никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента, предупредил он в интервью телеканалу CNN.
"Наоборот, это принесёт дополнительную напряжённость", — сказал представитель Кремля.
Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Турция выступила против такой инициативы: президент Эрдоган уже до этого отказался сказать да членству этих стран в блоке.
Shutterstock