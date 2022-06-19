Ферстаппен победил на Гран-при Канады

Победителем девятого этапа чемпионата мира по "Формуле-1" — Гран-при Канады — стал нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Заезд состоялся в Монреале.

Вторым к финишу пришёл испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс, а третье место занял британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Дойти до финиша не смогли многие гонщики. Это мексиканец из "Ред Булла" Серхио Перес, японский пилот "Альфа Таури" Юки Цунода, немец Мик Шумахер из "Хааса".