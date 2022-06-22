Бойцы 57-й мотопехотной бригады ВСУ дезертировали после разгрома в ЛНР

Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады дезертировали после того, как более 60% личного состава подразделения погибло в бою. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населённых пунктов Горское, Подлесное, Врубовка ЛНР, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции", — уточнил офицер.