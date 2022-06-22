Бойцы 57-й мотопехотной бригады ВСУ дезертировали после разгрома в ЛНР
Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады дезертировали после того, как более 60% личного состава подразделения погибло в бою. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населённых пунктов Горское, Подлесное, Врубовка ЛНР, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции", — уточнил офицер.
Ранее стало известно, что наёмники из Польши терпят бедствие в боях под Камышевахой. Причём, как сообщил командир 6-го казачьего полка НМ ЛНР, речь идёт не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде.
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