Экс-комбат "Донбасса" вышел на свободу и пообещал приблизить победу Украины

Кроме того, он обнародовал письмо руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, в котором тот изложил обязательства в отношении Семенченко. Так, он просит отправить его в зону боевых действий, заявляя, что экс-комбат "обладает высокими организационными качествами" и является успешным командиром.

После начала специальной военной операции на Украине стало известно, что киевские власти стали выпускать из тюрем бывших военных для участия в боевых действиях. В настоящее время отправлен "на выполнение боевых задач" Сергей Торбин, осуждённый за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Также ему позволили взять в подразделение "ещё около десятка людей, которых он выбрал среди ныне осуждённых". На время боевых действий освобождён и экс-военный ВСУ Дмитрий Балабуха, которого осудили за убийство гражданского на остановке.