ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июня 2022, 14:09
35209

Экс-комбат "Донбасса" вышел на свободу и пообещал приблизить победу Украины

Экс-командир украинского батальона "Донбасс" Семенченко вышел на свободу

Экс-командир нацбатальона "Донбасс" и бывший депутат Верховной рады Семён Семенченко. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Семён Семенченко

Экс-командир нацбатальона "Донбасс" и бывший депутат Верховной рады Семён Семенченко. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Семён Семенченко

Бывший командир нацбатальона "Донбасс" и экс-депутат Верховной рады Семён Семенченко вышел на свободу. Об этом он написал в социальных сетях.

"Я на свободе. Сейчас мы вместе приблизим победу Украины!" — заявил он, сопроводив запись фотографией в военной форме.

Кроме того, он обнародовал письмо руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, в котором тот изложил обязательства в отношении Семенченко. Так, он просит отправить его в зону боевых действий, заявляя, что экс-комбат "обладает высокими организационными качествами" и является успешным командиром.

Чем "прославились" маньяки из украинского батальона "Торнадо", которых выпустили из тюрьмы
Чем "прославились" маньяки из украинского батальона "Торнадо", которых выпустили из тюрьмы

После начала специальной военной операции на Украине стало известно, что киевские власти стали выпускать из тюрем бывших военных для участия в боевых действиях. В настоящее время отправлен "на выполнение боевых задач" Сергей Торбин, осуждённый за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Также ему позволили взять в подразделение "ещё около десятка людей, которых он выбрал среди ныне осуждённых". На время боевых действий освобождён и экс-военный ВСУ Дмитрий Балабуха, которого осудили за убийство гражданского на остановке.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar