В ЛНР вызвались помочь вытеснить ВСУ с территории ДНР

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что силы Луганской Народной Республики должны оказать поддержку ДНР в целях скорейшего вытеснения украинской армии с её территории.

Марочко подчеркнул важность совместной деятельности, поскольку со стороны украинских военных с территории ДНР идёт прямая атака на объекты в ЛНР. Минимальное расстояние, на которое, по его мнению, должны быть оттеснены силы ВСУ, — 300 километров от границы республики.

"Сейчас мы должны встать в строй вместе с Народной милицией ДНР и Вооружёнными силами России и отодвинуть врага на то расстояние, которое позволяло бы говорить, что мы полностью в безопасности", — отметил Марочко.