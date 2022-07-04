Названа дата подписания протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу будут подписаны в четверг, 5 июля. Об этом говорится в сообщении штаб-квартиры НАТО. Два новых государства станут членами объединения после ратификации этих документов всеми 30 странами – членами НАТО.