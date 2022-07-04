Названа дата подписания протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будут подписаны 5 июля
Протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу будут подписаны в четверг, 5 июля. Об этом говорится в сообщении штаб-квартиры НАТО. Два новых государства станут членами объединения после ратификации этих документов всеми 30 странами – членами НАТО.
"Союзники подпишут протоколы о вступлении с Финляндией и Швецией 5 июля", — приводит цитату из заявления ТАСС.
Напомним, 18 мая 2022 года послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс, однако против этого выступила Турция. Анкара поставила десять условий для снятия вето на членство Хельсинки и Стокгольма в альянсе. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из этих условий, но 28 июня делегации Турции, Швеции и Финляндии после встречи в Мадриде подписали совместный меморандум, согласно которому Анкара даёт добро на вступление этих стран в НАТО. Взамен Хельсинки и Стокгольм обязались учесть её обеспокоенность в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. 29 июня Финляндию и Швецию официально пригласили войти в состав альянса.