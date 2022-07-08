Минобороны РФ занялось детальным расследованием преступлений Киева против украинцев
МО РФ: Факты глумления киевского режима над украинцами установлены и доказаны
Министерство обороны России занялось детальным расследованием преступлений, совершённых киевским режимом по отношению к собственным гражданам. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу. Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание", — сказал он в ходе брифинга.
По данным российского военного ведомства, многие сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины имеют судимости и наркотическую зависимость, подчеркнул Мизинцев. Это, по его словам, свидетельствует о том, что провокации против мирных граждан планируют и проводят лица с "бандитским опытом".
Ранее Лайф сообщал, что в укрытии украинских военных в Лисичанске нашли наркотики и шприцы. Жительница освобождённого города рассказала, что солдаты ВСУ не гнушались отбирать необходимое им у горожан, а также пытались занимать квартиры, выгоняя жильцов на улицу.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine